29日夕方、名古屋市でマイクロバスが歩行者をはね、男女2人が死亡しました。 【写真を見る】運転手は85歳男性スイミングスクールの送迎バスにはねられ歩行者2人死亡 警察と消防によりますと、29日午後5時半ごろ、名古屋市南区の信号のある交差点で、横断歩道を渡っていた男女2人がマイクロバスにはねられました。 この事故で、名古屋市南区に住む、職業不詳の大石有記さん36歳と、千種区に住む職業不詳の田中新さん35歳