◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）【記者フリートーク】阪神・高橋の大きな力になっているのが、家族の支えだ。23年オフに結婚を発表した地元・静岡出身の夫人と愛娘が喜ぶ姿が、何よりの励みになっている。「ケガでリハビリが続いた時でも、今でも変わらずにサポートしてくれている」と感謝を忘れずにマウンドに立っている。「勝ったからと言って特別なことはしない」と語っていたが、登板後に家族と