◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）右肘の「内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」から完全復活を目指す阪神・下村海翔投手（24）が29日、兵庫県尼崎市のSGL尼崎での2軍残留練習に参加してシート打撃に登板した。3イニング想定で打者15人と対戦して安打性の打球は4本。捕手を務めた町田も「より実戦的に投げていた」と話した。22日のファーム・リーグ、オリックス戦では3年目で待望の実戦デ