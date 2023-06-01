◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神・伏見が好リードで先発・高橋をけん引した。「最初はあんまり良くないかなと思ったけど、中盤くらいから本来の投球ができた」1点リードの8回2死一、三塁のピンチでは2ストライクから高橋が1番・小川への151キロ直球を外角低めへ引っかけて、ワイルドピッチになるところをミットで阻止。「そういうところを止めるのがボクの仕事。ちょっとビックリしましたけど止