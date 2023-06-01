◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）▼8回の踏ん張りこそ高橋の良さ彼が今まで通ってきた、努力したところがあそこで発揮されたと思います。いい形で出ている。勝負のボールに関して甘くならない。そこは、今まで彼が積んできたものですから。そこは若い投手には参考になるでしょう。▼2回の1点は粘って取ったきっちり（役目を）できている選手もいるし、目に見えないミスというのが見える若い選手は