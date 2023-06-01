◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神・立石のバットに当たりが戻った。第1打席で左前打。これが15打席ぶりの安打となった。交流戦4試合目にして初安打を記録した。「ヒットは出た方が良いので。毎日出続けるためにも、しっかり捉えられたことは良かった」先制劇の口火を切る久々の快音だった。2回無死の場面。カウント2―2から先発・田中が投じた外角149キロを引っ張り込んだ。好機へとつなげる左