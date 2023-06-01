◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神・中野が、渋いV撃で勝利に貢献した。0―0で迎えた2回1死満塁の2打席目。フルカウントから田中のまん中高め直球を二ゴロとし、併殺崩れの間に先制点が入った。「どんな形でもいいから1点取ろうというふうには思っていた。泥くさく点を取るというのも大事」守備でも堅実なプレーで先発・高橋をもり立て連敗ストップに貢献。「今日のこの勝ちでチームとして乗ってい