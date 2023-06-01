◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神・藤川監督が、土壇場9回をしのいだドリスを手放しで称賛した。右腕は2死無走者から山口の中越え二塁打と佐藤の申告敬遠で一打逆転サヨナラの危機を招くも、池田を遊ゴロに斬り、今季7セーブ目。19年6月21日西武戦以来の交流戦セーブに、虎将も自然と表情が緩んだ。「何度も打ちのめされた過去があるでしょうけど、その経験を自分で何回も解決して、またこのゲー