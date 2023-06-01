◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）走った。阪神・佐藤輝が全力で走った。右前打と思われた打球に二塁・小川がチャージをかけた。右翼の守備位置手前でダイビングキャッチ。一塁送球と足の競争だった。必死に駆け抜けると同時に両手を広げてセーフのポーズ。ZOZOマリンのスコアボードにしっかりと「H」ランプを点灯させた。「あのプレーは（小川選手が）得意って知っていたんで、打った瞬間、ダッシュし