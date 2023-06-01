ドル安一服、ドル円は１５９．１０円まで＝NY為替 トランプ発言を受けたドル安が一服。ドル円は１５９．１０円、ユーロドルは１．１６８６、ポンドドルは１．３４８５までの動きとなった。 USDJPY159.19EURUS1.1680GBPUSD1.3478