G7デジタル相会合の開幕前に写真に納まる堀内詔子総務副大臣（右端）ら＝29日、パリ（共同）【パリ共同】先進7カ国（G7）デジタル相会合が29日、パリで開かれた。インターネット依存やいじめから子どもを保護する方策や、社会で急速に普及する人工知能（AI）を安全に活用するためのルールを議論し、子どもをオンライン空間で保護するために連携することなどを盛り込んだ閣僚宣言を採択した。G7議長国のフランスは、子どもが安