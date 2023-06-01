全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[アレックス ミケルセン] 2 - 3 [ラファエル ホダル] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第6日がフランス パリで行われ、男子シングルス3回戦で、アレックス ミケルセンと第27シードのラファエル ホダルが対戦した。 第1セットはラファエル ホダルが7-6で先取。