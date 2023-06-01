【その他の画像・動画等を元記事で観る】 齋藤飛鳥の単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』Season2の第3夜が、6月5日24時45分から日本テレビで放送される。 ■住所非公開「秘密の隠れ家」で乾杯 この番組は、齋藤飛鳥が好きな人と好きなことを満喫し、齋藤の等身大の姿を届ける番組。 第3夜と6月12日放送の第4夜のゲストは、齋藤が「謎が多いのでゆっくり話してみたい！」とお招きしたリリー・フランキー