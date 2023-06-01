アイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」に新メンバー・小島はなが加入することが２９日、グループの公式ユーチューブチャンネルで発表された。小島はアイドルグループ「ＡＭＥＦＵＲＡＳＳＨＩ」のメンバーとして活躍。同グループが３月に解散すると、所属事務所を退社した。進路に悩む中で「ハロー！プロジェクト」の音楽に触れ、アイドルグループの一員として活動したいという思いを再確認。以前から親交のあった宮