【パリ＝秋山洋成】先進７か国（Ｇ７）デジタル・技術相会合が２９日、パリで開かれた。Ｇ７関係者によると、未成年者がＳＮＳで心身に被害を受けないための「共通原則」を初めて打ち出した。運営事業者に、実効性のある年齢確認など未成年者を保護する設計を求める内容で、今後、国際的な指針となる可能性がある。Ｇ７会合で採択された閣僚宣言では、「未成年者は、自傷行為の誘導や性的な勧誘、犯罪行為への加担などにさらさ