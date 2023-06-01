総務省は5年ごとに行う国勢調査の速報値を発表しました。去年10月時点の日本の人口は1億2305万人と5年前の調査から309万7000人減りました。減少幅は過去最大です。都道府県別では、東京都と沖縄県を除く45道府県はすべて減少。市町村別でみても、全国1719市町村のうち、9割以上の自治体の人口が減少しました。また、日本の人口は世界ではエチオピアに抜かれ12番目となっています。