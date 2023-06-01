教育制度が充実している会社で「長く働きたい」。キャリアアップと学び直しについての調査から見えた働く人の本音は。人手不足や働き方の多様化が進む中で今、「企業」と「個人」の成長を同時に支えるリスキリングが注目されています。ウェブマーケティングを行うNEXERが働く人を対象に「キャリアアップ」と「リスキリング」に関する意識調査を行いました。現在の仕事を通じて自身の「スキルアップ」や「キャリア形成」ができてい