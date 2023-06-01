トランプ大統領はさきほど自らのSNSへの投稿で、イランとの交渉をめぐる最終決断を下すため、ホワイトハウスで会合を開いていると述べました。トランプ氏はまた「イランは核兵器を決して保有しないことに同意する必要がある」と改めて強調しました。