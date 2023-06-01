パリ・サンジェルマン（PSG）でキャプテンを務めるDFマルキーニョスが、チャンピオンズリーグ（CL）連覇へ意気込む。イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が伝えている。昨季悲願の欧州制覇を成し遂げたPSG。連覇を目指す今季はリーグフェーズで思わぬ苦戦を強いられ、11位フィニッシュとなったが、プレーオフではモナコとの同国対決を制してラウンド16進出。以降はチェルシー、リヴァプールのプレミアリーグ勢を