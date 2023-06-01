【ワシントン＝栗山紘尚】米政府関係者は２８日、米国とイランの交渉担当者が停戦を６０日間延長し、その間にイランの核問題について協議する「覚書」に暫定合意したと明らかにした。トランプ米大統領は２９日、「最終判断を下す」とＳＮＳに投稿しており、覚書の文言について詰めの調整が行われている模様だ。覚書の草案には、ホルムズ海峡の通航について「制限されない」と明記された。詳細は不明だが、米国の解釈では、イラ