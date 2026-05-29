フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、FIFAワールドカップ2026での有力な優勝候補との周囲の見立てに対して不快感を示した。フランスメディア『RMCスポーツ』が指揮官のコメントを伝えている。今大会後の退任が決定しているデシャン監督の下、2018年大会以来の優勝を目指すレ・ブルー。本大会ではグループIに属し、セネガル代表、ノルウェー代表、イラク代表と同居している。2018年大会の優勝に前回のカタール大