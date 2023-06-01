12年前、東京女子医大病院で起きた2歳児の死亡事故をめぐり、東京地裁は罪に問われている医師2人のうち、1人に無罪判決、もう1人に有罪判決を言い渡しました。小谷透被告（66）と福田聡史被告（44）は2014年、東京女子医大病院で手術を受けた当時2歳の孝祐ちゃんに鎮静剤「プロポフォール」を過剰に投与し、容体が悪化したにも関わらず適切な対処をせずに死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われていました。東京地裁は判決で