来月から1000品目を超える食料品などが値上げされます。中東情勢が影響していて、白黒パッケージのポテトチップスも店頭に並び始めています。29日夜、札幌市内のコンビニエンスストアで販売が始まったのは、白と黒のパッケージのポテトチップス。中東情勢に伴うナフサ不足で、印刷インクの調達が不安定になっているとして、カルビーが白黒パッケージへの変更を進めているのです。さらに、関係者によりますと、菓子メーカー大手の不