兵庫県で親子2人が殺害された事件。指名手配されている男が事件発覚の直前まで現場近くにいたとみられることがわかりました。今月19日、兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）の遺体が見つかった事件。警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を、千尋さんを殺害した疑いで全国に指名手配しています。これは事件発覚の当日、現場近くの防犯カメラが捉えた映像。映っている男は大山容疑者とみられて