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ＮＹ各市場０時台ダウ平均は３３５ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式29日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均51004.93（+335.96+0.66%） ナスダック26946.78（+29.31+0.11%） CME日経平均先物66380（大証終比：-90-0.14%） 欧州株式29日GMT15:03 英FT100 10443.05（+17.09+0.16%） 独DAX 25150.30（+58.05+0.23%） 仏CAC40 8209.17（+20.30+0.25%）