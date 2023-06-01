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米１０年債４．４３%割り込み、朝の水準下回る、トランプ発言受けて＝NY債券 米国債利回り 2年債 3.998（-0.023） 10年債 4.439（-0.008） 30年債 4.978（+0.005） 期待インフレ率 2.390（-0.020） ※期待インフレ率は10年債で算出