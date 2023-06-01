中東情勢睨んだ買いでダウ平均は上値のバス＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均はしっかり。ＡＩサーバー需要を受けてハードウェアのデル・テクノロジーズ＜DELL＞が大幅高となり、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞やＨＰ＜HPQ＞なども連れ高となって大きく上昇する中で、ナスダックがしっかり。ダウ平均も堅調な動きで始まった。さらにトランプ大統領