主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に不倫相手がいることを知って絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく本作。本日5月29日（金）に放送された第6話では、ついに高坂葵（白洲）が妻の美月（桜井）に大逆襲するなど、今後の展開にますます期待が高まるなか、葵を慕う後輩・岩崎一樹役の庄司浩平主演のスピ