トヨタ自動車が高級車ブランド「レクサス」の次世代EV「LF−ZC」の開発を中止することがわかりました。世界的にEVの需要が落ち込んでいることが背景にあるとみられます。「LFーZC」は、2023年のジャパンモビリティショーでコンセプトモデルが世界で初めて公開され、当初、2026年中の販売が予定されていました。