メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年に行われた国勢調査の速報値が29日に発表され、愛知県の人口が戦後初めて減少したことが分かりました。 国勢調査の結果によりますと、2025年10月1日現在の愛知県の人口は744万9403人でした。 全国で4番目の多さですが、前回（2020年）と比べて約9万3000人減少しました。 国勢調査で愛知県の人口が減るのは戦後初めてだということです。 市町村別では三河地域を中心に落ち込み