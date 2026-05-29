中道改革連合の元衆院議員の小沢一郎氏が28日にX（旧Twitter）を更新し、高市早苗首相陣営が選挙時に他候補者の誹謗（ひぼう）中傷動画の作成と拡散を依頼していた疑惑に言及。 猛批判したものの、ネット上からは疑問の声も集まっている。 関連記事：年賀状減少の原因は「値上がり」か小沢一郎氏の「元凶はアベノミクス」指摘に疑問 「週刊文春」（文藝春秋）が報じているこの疑惑。高市首相の秘書が総裁選や衆院選時にほ