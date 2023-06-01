アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦の60日間延長などを盛り込んだ戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐり、「今から会議を開いて最終判断を下す」と明らかにしました。トランプ大統領は先ほど、SNSに投稿し、アメリカとイランの停戦を60日間延長して、核兵器開発問題を話し合うための覚書について、「今から、（ホワイトハウスの）作戦指令室で会議を開き、最終判断を下す」と明らかにしました。覚書の締結をめぐっては、ア