栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は、事件を主導したとみられる48歳の男を公開手配しました。警察が公開手配した益田和彦容疑者（48）。上三川町で、住人の富山英子さんが殺害された強盗殺人事件を主導したとみられています。中国経由で東南アジアに逃亡している可能性があり、現在、行方がわかっていないということです。益田容疑者の過去勤務先・元社長「正々堂々と出てきて、話すべきじゃないですかね」話を聞いたの