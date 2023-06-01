イオンは、メーカーと連携し環境に配慮した商品を発信します。イオンが開催するのは環境配慮型の商品や取り組みを発信するイベントで、食品や日用品メーカーなど過去最大となる49社が参加します。ニチレイフーズは、大阪・関西万博で人気を集めた「凍ったまま食べられる今川焼」を限定販売し、電子レンジを使わないため省エネにつながるとしています。また、おやつカンパニーは小骨が多く、あまり流通していない魚を使ったスナック