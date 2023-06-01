片山金融担当大臣は、メガバンク3行がアメリカの「オープンAI」が開発した最新AIへのアクセス権を取得したと明らかにしました。片山金融大臣：我が国金融機関におけるサイバーセキュリティー強化の観点から、ひとつの大きなきっかけというか歓迎すべきものと考えております。片山大臣はアメリカのオープンAIの幹部と面会し、三菱UFJ銀行などメガバンク3行が、オープンAIが開発した最新AIを利用できるようになったと明らかにしまし