【トップハム・ハット卿 めじるしガチャマスコット】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トップハム・ハット卿 めじるしガチャマスコット」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、「きかんしゃトーマス」に登場するソドー島の鉄道の重役・局長「トップハム・ハット卿」のめじるしガチャマスコット。頭と