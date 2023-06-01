【ミラーペイント】 5月30日発売 価格：2,200円 【ミラーペイント専用プライマー】 5月30日発売 価格：990円 「ミラーペイント」 タミヤは、塗料「ミラーペイント」を5月30日に発売する。価格は2,200円。 本商品は、鏡面のような非常に強い輝きが特徴のインジウム（銀色の金属）を使用した特殊塗料