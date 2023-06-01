【HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)】 5月30日 発売 価格：3,740円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」を5月30日に発売する。価格は3,740円。 本商品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」より、ガウマン・ノビルが搭乗する「メッサーM01型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハ