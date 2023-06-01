【超合金 サムス・アラン (メトロイドプライム4 ビヨンドVer.)】 5月30日 発売 価格：30,800円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金 サムス・アラン (メトロイドプライム4 ビヨンドVer.)」を5月30日に発売する。価格は30,800円。 本商品は「メトロイドプライム4 ビヨンド」の主人公「サムス・アラン」を超合金シリーズで立体化したもの。 全高約210mmで、特徴的