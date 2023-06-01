【30MS 小宮果穂】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年5月30日 価格：4,180円 ジャンル：プラモデル サイズ: 約155mm BANDAI SPIRITSは、ガールズプラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS」（以下、「30MS」）とアイドル育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ