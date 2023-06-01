【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の白洲迅が主演を、女優の桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（毎週金曜よる11：15〜）より、スピンオフドラマ「岩崎一樹は放っておけない」の制作が決定。俳優の庄司浩平が主演を務め、5月29日の第6話放送終了後より前編「俺たちの伸びしろ」がTELASAにて独占配信される。【写真】庄司浩平「人生のどん底体験」告白◆庄司浩平「余命3ヶ月のサレ夫」