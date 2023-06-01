【HI-METAL R ブルーティッシュドッグ】 2026年10月発送予定 価格：22,000円 プレミアムバンダイ販売商品 「装甲騎兵ボトムズ」の「ウド編」に登場するPS（パーフェクトソルジャー）用のピンク色のAT（アーマードトルーパー）「ブルーティッシュドッグ」が「HI-METAL R」シリーズで発売されることが決定し、現