本編では描ききれない岩崎一樹の姿を描く俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15）から、俳優・庄司浩平主演のスピンオフドラマ『岩崎一樹は放っておけない』が動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で配信開始された。【場面写真】かわいい笑顔！スピンオフドラマで主演を務めた庄司浩平高坂葵（白洲）を慕う後輩・岩崎一樹を演じる