カルビーの白黒仕様のパッケージが店頭に並びました。モノクロに変更されたパッケージが並んだのは、北海道内の大手コンビニの店舗です。インクの色の数を白黒2色に変更したポテトチップスの「うすしお味」や「のりしお」、「コンソメパンチ」が陳列棚に並び、袋の左上には「石油原料節約パッケージ」と記されています。カルビーは、中東情勢の緊迫化でインクなどの調達が不安定になる中、商品の安定供給を最優先にした対応と説明