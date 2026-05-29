台風６号は、６月１日から２日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。2日から３日には暴風域を伴って西日本と東日本に近づく可能性があります。 29日夜の気象庁の進路予想では、台風が予報円の中心を進んだ場合、3日には紀伊半島沖から東海道沖に達する予想です。 台風の進路などによっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。 列島横断か？ 画像で掲載している雨・風シミュレ