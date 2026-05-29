メ～テレ（名古屋テレビ） 29日午前、愛知県知立市で乗用車と自転車が衝突し、15歳の女子高校生が死亡しました。警察はひき逃げなどの疑いで30歳の男を逮捕し、詳しい状況を調べています。 29日午前8時40分ごろ知立市谷田町の交差点で、事故を目撃した人から「ひき逃げだ」と110番通報がありました。 警察によりますと自転車と普通乗用車が出合い頭に衝突し、自転車に乗っていた高校1年生の長谷川海音さん（15）