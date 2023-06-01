イランに関する最終判断を行うため今すぐ会合を開く ホルムズ海峡で足止めされた船舶が帰路に着く可能性 イランは核兵器や核爆弾を決して保有しないことに同意しなければならない ホルムズ海峡はすぐに開放されるべき、通行料は徴収されるべきではない