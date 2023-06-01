【ベルリン共同】ドイツ南部ブーヒング付近の山で28日、ハンググライダーが墜落する事故があり、操縦していた日本人男性（62）が死亡した。警察が29日発表した。詳しい身元は明らかにしていない。男性は急斜面で救助されたが、重傷を負っており、間もなく死亡が確認された。ハンググライダーの経験は豊富で、警察は現場付近での飛行は初めてではなかったとみており、墜落原因を調べている。現場はアルプス山脈に近く、ハング