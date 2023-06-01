千葉県警柏警察署の男性巡査長がオンラインカジノで賭博をしたとして書類送検され、停職6か月の懲戒処分を受けました。また、松戸警察署の男性巡査長が酒気帯び運転し事故を起こしたとして懲戒免職となりました。千葉県警柏警察署の男性巡査長（39）は、去年11月から今年2月の間に海外のオンラインカジノサイトで賭博をしたとして、きのう（29日）書類送検されました。警察によりますと、男性巡査長は消費者金融などから1000万円以