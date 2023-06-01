千葉県いすみ市の乳児院の口座から自身の口座に現金を送金したとして、乳児院で当時経理を担当していた31歳の女が逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、埼玉県川越市の自称パート勤務・野村朋子容疑者（31）です。野村容疑者は、おととし11月から翌年3月の間に当時勤務していた乳児院の口座から4回にわたって自身の口座に現金115万円を送金し、横領した疑いがもたれています。警察によりますと、野村容疑者は犯行当